"التنمية المحلية": حريصون على الإسراع فى تنفيذ خطة المشروعات وتذليل التحديات

قالت الدكتورة ناهد اسكندر مدير مشروع مصرف كيتشنر إلي الدعم الكامل الذى يقدمه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وحرصه على الإسراع فى تنفيذ خطة المشروعات والعمل على تذليل كل التحديات من خلال التنسيق مع المحافظات وذلك من أجل تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية التى تعود بالنفع على سكان الثلاث المحافظات المستهدفة وضمان الاستدامة بعد تطوير المصرف من خلال إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة إلى جانب رفع الوعى البيئي للسكان وإضافة الجانب المؤسسى لتحقيق الاستدامة .

وأضافت د. ناهد اسكندر خلال اجتماع اليوم الاثنين انه في إطار مكون التطوير المؤسسي لمحافظة الدقهلية تم عمل أداة متابعة مصانع التدوير و المعالجة من خلال تطوير شاشة للتحكم لتسهيل إدارة العقود الخاصة بإدارة العمليات بمرافق المعالجة ، كما يتم تطوير الأداة حاليًا إلى برنامج لربط مرافق التدوير والمعالجة تلقائيًا بغرفة التحكم في المحافظة ، أما عن التخطيط المالى لمنظومة المخلفات الصلبة أوضحت الدكتورة ناهد اسكندر أنه تم تطوير أداة لمتابعة الإيرادات و المصروفات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة وتدريب العاملين عليها، وذلك لضمان دقة و جودة التخطيط المالي للمنظومة ، ويتم حالياً استخدام هذه الأداة بشكل شهري لرصد إيرادات ومصروفات منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة ومقارنة الأداء بين المراكز إلى جانب استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتنظيم عمل إدارة المخلفات الصلبة: حيث يتم استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتوجيه المركبات بكفاءة واختيار موقع حاويات المخلفات ، وأكدت اسكندر انه جارى إعداد الدليل الإجرائى والذى يتكون من مجموعة من الإرشادات التى توضح خطوة بخطوة كيفية الاستفادة من الأدوات التى تم تطويرها خلال فترة تواجد الاستشارى بالمحافظة .

أما عن خطة تنفيذ المناقصات للمشروعات التى يتم طرحها فقد أشار استشاري المشروع إلي انه تم طرح ثلاث مناقصات لانشاء 4 مصانع تدوير مخلفات بمحافظتى كفر الشيخ والدقهلية ولإنشاء مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بدفرة بالغربية وجارى الان تنفيذ مرحلة البت الفنى من قبل لجنة التقييم للشركات المتقدمة ، وكذا مناقصة لإنشاء محطة وسيطة بنبروه بالدقهلية و وايما قطور بالغربية.

كما أكد استشارى المشروع ان خطة المشروعات التى تنفذها الوزارة تحمل فلسفة خاصة وهى الاستثمار فى البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة جنبًا إلى جنب مع الاستثمار المؤسسى وبناء القدرات لتحقيق عنصر الاستدامة ويأتى ذلك فى ضوء الجهود المبذولة من استشارى بناء القدرات فى محافظة الدقهلية الذى قام بإعداد الهيكل التنظيمى لإدارة المخلفات الصلبة والوصف الوظيفى ، و أيضاً تم الانتهاء من تحديث الخطة الرئيسية للمخلفات الصلبة بالمحافظة بإستخدام عدة أدوات ومنها أداة المدن الحكيمة، وعدد من المسوح لتصنيف نوعية المخلفات فى عدد من المراكز وتدعيم ذلك بتنفيذ خطة لبناء قدرات العاملين فى إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ، إلى جانب تأسيس قاعدة بيانات متكاملة للمعدات و الأدوات و الموارد المالية لكل مركز من مراكز المحافظة وإعداد برنامج لتحليل البيانات وتحديد الفجوات والإحتياجات لتطوير المنظومة.