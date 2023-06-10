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السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ماكارثي يهاجم وزارة العدل بعد توجيه الاتهام لترامب

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي
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انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي بشدة وزارة العدل بعد توجيهها الاتهام الجنائي للرئيس السابق دونالد ترامب في قضية احتفاظه بوثائق سرية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال ماكارثي في حديث لقناة "فوكس نيوز"، يوم الجمعة: "هذا سيضرب البلاد لأنه يستهدف قلب العدالة المتساوية للجميع التي لا نراها اليوم. ونحن لا نعتزم الوقوف إلى جانب ذلك".

وأضاف: "هذا يوم مظلم جدا لأمريكا عندما تفكرون في ما يحاولون اتهام الرئيس ترامب به. ولديكم رئيس قائم في نفس الوضع تماما. ولديكم السيدة الأولى السابقة والسناتور ووزيرة الخارجية التي كانت بنفس الوضع ولم يفعل أي شيء بهذا الصدد".

ووجهت إلى ترامب اتهامات متعلقة بتعامله مع الوثائق السرية التي تم العثور عليها في مقره بمنتجع مار إي لاغو في ولاية فلوريدا.

ورفض ترامب الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن هناك دوافع سياسية وراء القضية، وانتقد الرئيس جو بايدن.

رئيس مجلس النواب الأمريكي ترامب وزارة العدل