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السبت 10 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يوقع اتفاقية تستهدف ضمان جودة الخدمات

اتحاد العمال المصريين
اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يوقع اتفاقية تعاون
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 وقع اتحاد العمال المصريين في إيطاليا برئاسة الدكتور عيسى إسكندر مذكرة تفاهم مع السيدة آنا ريا رئيسة مؤسسة حماية المستهلك. 

وقال «عيسى» أنه بموجب هذه الاتفاقية سوف يستفاد المصريون بالكثير من المزايا والخدمات التى تقدمها المؤسسة وهي حماية كافة حقوق العاملين المصريين، وضمان جودة السلعة والخدمة المقدمة لهم، والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو استعمالها.
وأضاف إن الاتفاقية تشمل أيضا حماية خصوصية وأمن بيانات المستهلك ومنع استخدامها لأغراض الترويج والتسويق وتسوية المنازعات بشكل عاجل وسريع وحماية المستهلك من خلال مكافحة الغش التجاري بكافة انواعة بالإضافة إلى تلقّيها شكاوى المستهلكين ضد الشركات بما فيها فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وإنترنت والتحقيق في الشكاوى والعمل على فض النزاعات بين المستهلكين والشركات ومحاولة حلها ودياً ما أمكن ذلك ، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً للقوانين والانظمة الخاصة بحماية المستهلكين المصريين العاملين في إيطاليا.

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اتحاد العمال المصريين في ايطاليا اتفاقية تعاون مؤسسة آدوك لحماية المستهلك عيسى اسكندر