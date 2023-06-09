قضايا الدولة تنعى والدة رئيس الوزراء

نعى المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

سائلين الله تعالى أن يرحمها رحمة واسعة وأن يدخلها فسيح جناته ويلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.