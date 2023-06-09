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الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قضايا الدولة تنعى والدة رئيس الوزراء

دكتور مصطفي مدبولي
دكتور مصطفي مدبولي
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نعى المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
سائلين الله تعالى أن يرحمها رحمة واسعة وأن يدخلها فسيح جناته ويلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

اعضاء المجلس المهندس مصطفى مدبولي المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة