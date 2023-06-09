تايوان ترسل وفدًا لزيارة محطة "فوكوشيما" النووية

ذكرت تقارير تايوانية، اليوم الجمعة، أن وفدًا من مجلس الطاقة الذرية التايوانية سيزور محطة "فوكوشيما" النووية في اليابان الأسبوع المقبل وسط مخاوف بشأن مياه الصرف المشعة.

وقالت صحيفة (تايوان نيوز) إنه في أعقاب زلزال مارس 2011 وتسونامي والكارثة النووية، كان من المتوقع أن تقوم محطة الطاقة بتصريف 1.3 مليون طن من المياه المشعة المعالجة في البحر هذا العام، وسيستغرق وصول المياه إلى تايوان ما يصل إلى 18 شهرًا، لكن نشطاء أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير ذلك على الحياة المائية حيث من المتوقع أن تمر المياه عبر مناطق الصيد.

وأفاد راديو تايوان الدولي بأن مجلس الطاقة الذرية التايوانية كشف عن أنه بصدد تشكيل وفد من الخبراء لزيارة اليابان في الفترة من 12 إلى 17 يونيو.

وسافرت وفود مجلس الطاقة الذرية إلى اليابان مرتين العام الماضي لمراقبة الاستعدادات لإطلاق مياه الصرف المشعة ودراسة الإجراءات التي تتبعها شركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية (تيبكو)، المشغل للمحطة.