"أيادي مصر" بالأقصر تطلق ورشة عمل لتعليم السيدات حرفة الخياطة.. بالصور

أطلقت منصة أيادي مصر بديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، فعاليات ورشة عمل لتعليم الخياطة للسيدات الحرفيات بالمحافظة، والتي تقام بمقر مكتبة مصر العامة، على مدار شهر.

وقالت نجوى على النوبي، رئيس منصة أيادي مصر بالديوان العام لمحافظة الأقصر، أن الندوة تأتي استكمالاً لخطة العمل التي تقوم بها منصة أيادي مصر بالمحافظة، وتستهدف عدد (٣٠) متدربة من السيدات والفتيات الحرفيات، على مدار شهر بواقع يوم أسبوعياً، وذلك بعدد ساعات تتراوح بين ٢٠ ساعة وهى مدة الدورة التدريبية، لتعلم فن الخياطة والتفصيل والتطريز لأعمال الحياكة اليدوية وأيضا على الماكينة.

فيما أوضحت يسرا عبد العزيز القائم بأعمال التدريب، أن تلك الدورة التدريبية تتناول كيفية اختيار أنواع الخيوط المناسبة لكل قطعة قماش وكيفية إنهاء الملابس بطريقة تسمح لعرضها دون ترك أي زيادة تشوه من قيمتها وجودتها.

وحضر الدورة التدريبية، كلا من شيماء سلمان رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري بالأقصر، وريهام رضوان مدرب التسويق الالكتروني بالمنصة.

وجاء ذلك بناء على تكليفات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة مريم سراج الدين مديرة مشروع أيادي مصر بوزارة التنمية المحلية، في إطار خطة تنمية المشروعات الصغيرة والحرفيين بمحافظة الأقصر.

ورشة الخياطة (1)

ورشة الخياطة (2)

ورشة الخياطة (3)

ورشة الخياطة (4)

ورشة الخياطة (5)

ورشة الخياطة (6)

ورشة الخياطة (7)

ورشة الخياطة (8)

ورشة الخياطة (9)