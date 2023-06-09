ثقافة الطفل بمطروح تناقش أهمية الوعي الصحي

شهد فرع ثقافة مطروح عددا من الفعاليات التي جاءت ضمن البرامج المخصصة للأطفال، حيث نفذت بحضانة الإيمان بالحلمية الجديدة، ورشة فنية، قدمها قصر ثقافة شهداء ٢٥ يناير، تضمنت ورش أشغال يدوية لعمل مجسم للسمكة بورق الكانسون نفذتها ناريمان نبيل وعمل تاج بالنجوم من ورق الفوم الملون نفذتها فاطمة شعبان.

وفي مركز شباب مطروح عقدت محاضرة بعنوان "أهمية الوعي الصحي" تحدثت خلالها الدكتورة هبة الراوي أخصائي التغذية العلاجية عن أهمية الوعي بالصحة والرعاية بالأمومة الطفولة، وتناولت أهمية الوعي الصحي وأنواع الأكل الصحي، وتأثير الأكل غير الصحي على الطفل والأم وآثاره الجانبية، بجانب معرفة مكونات الأكل الصحي وفوائده ومراحل النمو من الطفل إلى الأم، وعلاقتها بالطعام الصحي، بالإضافة إلى دور الأم في تنمية الوعي الغذائي لدى أفراد الأسرة.

الفعاليات نظمها فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، وتأتي ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بعدد من المواقع الثقافية المختلفة.