رئيس وزراء بريطانيا: من المبكر تحديد المسؤول عن انهيار سد "كاخوفكا" الأوكراني

الجمعة 09/يونيو/2023 - 12:29 م

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه من المبكر تحديد المسؤول عن انهيار سد "نوفا كاخوفكا" الأوكراني.

وأضاف سوناك - في مقابلة مع قناة (سي إن إن) الأمريكية عقب لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن - "إذا ثبت أنه هجوم متعمد من قبل روسيا فهذا سيكون متوافقا مع نمط السلوك الذي نراه خلال هذه الحرب، وهو استهداف روسيا المتعمد للبنية التحتية المدنية".

وبسؤاله هل سيكون هناك تداعيات إذا كانت روسيا هي المسؤولة عن انهيار السد، قال سوناك "نحن بالفعل ندعم الجهود الرامية لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب"، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تعمل مع الشركاء الآخرين عبر وضع الموارد وجمع التمويل وتجميع الأدلة، وأنه من الصواب أن يتم تقديم من يقف وراء هذه الجرائم المروعة إلى العدالة وأن يتم محاسبتهم.

وأكد أن المملكة المتحدة ستقوم بدورها لكي يحدث ذلك، وأن بلاده "ستواصل دعم أوكرانيا بطريقة نفخر أننا قمنا بدور قيادي فيها، عن طريق توفير الدعم العسكري إلى جانب الولايات المتحدة التي لعبت أيضا دورا مهما للغاية، هذا ما يجب فعله لأن هذه القيم هي قيم عالمية ومن الصواب أن نتصدى لعدوان غير قانوني وغير مبرر".

وحول هجوم أوكرانيا المضاد المرتقب ضد روسيا، أوضح سوناك أنه من إحدى الزوايا، فإن أوكرانيا منخرطة في هجمات مضادة منذ أكثر من عام، لافتا إلى أن الناس منذ عام اعتقدوا أن الحرب ستنتهي في غضون أيام أو أسابيع.

وقال: "ولكني أعتقد أن روسيا أخطأت في حساباتها، والأوكرانيون كانوا مذهلين في شجاعتهم وصمودهم، واستعادوا تقريبا نصف الأراضي التي كانت قد سيطرت عليها موسكو في البداية".

وأشار إلى أنه تم منح الأوكرانيين كميات ضخمة من الدعم من قبل بريطانيا والولايات المتحدة والشركاء الآخرين في شكل دبابات ثقيلة، وأسلحة طويلة المدى، وتدريب للجنود، مؤكدا أن كل هذه الأمور ستكون مفيدة.

وبشأن الصواريخ طويلة المدى التي كانت بريطانيا أول دولة تمنحها لأوكرانيا، لفت سوناك إلى أنه تم منح أوكرانيا صواريخ من طراز "ستورم شادو" بعيدة المدى لأن ساحة القتال تغيرت، ومن المهم أن يكون لدى أوكرانيا الموارد التي تدافع بها عن نفسها، معربا عن اعتقاده في أن تُحدث هذه الصواريخ فارقا في ساحة المعركة.

وأوضح سوناك أنه خلال اجتماعه بقادة الكونجرس الأمريكي من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري)، وجد أن هناك دعما قويا للجهود التي تبذلها أمريكا لدعم أوكرانيا، مضيفا أن هناك اعترافا "بأن القيم التي نحارب من أجلها هي قيم عالمية، وهي قيم لطالما دافعت عنها أمريكا وهي الديمقراطية والحرية وسيادة القانون".

يشار إلى أن سد كاخوفكا الواقع على نهر دنيبرو تم تدميره نتيجة انفجار، يوم الثلاثاء الماضي، مما أغرق مساحات واسعة منها أجزاء مأهولة بالسكان.. وتوجه أوكرانيا التهمة في تفجير السد لروسيا، فيما تنفي موسكو المسؤولية عن تفجير السد.