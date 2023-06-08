الكشف بالمجان على 1648 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق، وتم تنفيذ قافلة بقرية الابراهيمية البحرية التابعة لمركز كفر سعد خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه خلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٦٢٩مواطن، وتم تحويل ٢٥حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٨ حالات اخرى فضلاً عن إجراء ٥٧٦ تحليل معملى و الكشف بالأشعة لعدد ٨١حالة و السونار ل٦٥حالة .

فى سياق منفصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة ،بينما غادرت 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة ، منها السفينة ( VIVA UNITA ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 189 م وعرضها 31 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 42 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية ،حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28198 طن تشمل : 7403 طن يوريا و 4522 طن رمل و 16123 طن كلينكر و 150 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58830 طن تشمل : 6567 طن خردة و 6700 طن كسب فول صويا و 3250 طن فول صويا صب و 9085 طن حديد و 1450 طن أرز معبأ و 1342 طن خشب زان و 15136 طن ذرة و 15300 طن قمح .