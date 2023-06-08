كامل الوزير ينقل كلمة السيسي لمهندسي مصر

نقل المهندس كامل الوزير، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل مهندسي مصر واعتزازه بهم جميعا، وذلك في إطار بناء مصر الحديثة والجمهورية الجديدة، وأنقل لكم تحيات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أيضًا باعتباره واحدا منكم.

وقال كامل الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن بنقابة المهندسين، إن الدولة تقف على مسافة واحدة من كل الأطياف وليس نقابة المهندسين فقط.. موجها الشكر لنقيب المهندسين طارق النبراوي لحرصه على خدمة زملاءه.

وتابع الوزير: أقدر خطوة مكتب نقابة المهندسين وهم أكدوا أنهم ليسوا طلاب سُلطة، فهم فضّلوا إفساح الطريق لزملاء آخرين يختارهم المجلس الأعلى للنقابة.

