بتول عرفة مخرجة حفل افتتاح مهرجان المسرح المصري في دورته الـ17

اختارت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، المخرجة بتول عرفة لتولي مهمة إخراج حفل افتتاح الدورة السابعة عشرة 2024، والتي ستحمل اسم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب.

المخرجة بتول عرفة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم الدراما عام 2005، وأخرجت عدة عروض مسرحية وصلت لـ 14 عرضا مسرحيا، وكان آخرها عرض " تقدر " وهو مبادرة إحياء المسرح المدرسي بمشاركة الكثير من نجوم الفن، ومن العروض المسرحية التي قدمتها أيضا: العادلون، سوء تفاهم، سندريلا، مصنع الشوكولاتة، الليلة الكبيرة، شحاتين أكاديمي، وغيرها من الأعمال المسرحية، كما أخرجت أيضًا افتتاحات لفعاليات ومهرجانات وأحداث مهمة منها: افتتاح مهرجان المسرح العربي في دورته الأولي التي قدمت في مصر بدار الأوبرا المصرية، افتتاح مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية في أكثر من دورة، وأخرجت افتتاح بطولة عمر المختار الدولية ببني غازي، وبطولة شمال افريقيا بليبيا، وافتتاح بطولة البحر الأبيض المتوسط للكرة الخماسية بطرابلس.

كما أخرجت عددًا من الأغاني المصورة "فيديو كليب" للكثير من المطربين والمطربات وصل عددها لحوالي 120 كليب، ومنها كليبات: أحمد عدوية، رامي عياش، حسين الجسمي، خالد سليم، نانسي عجرم، كارول سماحة، شذي حسون، تامر حسني، تامر عاشور، محمد نور، أنوشكا، كما أخرجت أكثر من 12 اغنية وطنية مصورة.

حصلت الفنانة والمخرجة بتول عرفة على مجموعة من الجوائز والتكريمات منها: أفضل مخرج أول فى مهرجان المسرح العالمى 2005، أفضل عمل مسرحي فى مهرجان المسرح العالمي 2005، وجائزة أفضل مخرجة - مهرجان المخرجة المصرية – وزارة الثقافة 2006، ودرع التميز أفضل عرض مسرحي من مهرجان المخرجة المصرية - وزاره الثقافة 2006، وجائزة أفضل مخرجة في المهرجان القومي لمسرح الطفل 2007، وتكريم من مؤسسة محمد بن راشد - دبى - الإمارات العربية المتحدة 2015 ، وتكريم مكتبة الاسكندرية عن مسلسل "أريد رجلا" 2016 وتكريم الأكاديمية البحرية ، وتكريم من مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي – مكتبة الإسكندرية 2017، وجائزة أفضل فيديو كليب عن أغنية تاريخ وحاضر مونديال العرب 2017، وغيرها من الجوائز والتكريمات .