ads
الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الخميس.. افتتاح معرض ذكريات لـ"أيمن مدكور" في زياد بكير بالأوبرا

معرض ذكريات
معرض ذكريات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا معرض "ذكريات " للفنان أيمن مدكور ويفتتح في السابعة مساء الخميس 6 يونيو ويستمر حتى الأربعاء 12 يونيو .

يضم المعرض 50 صورة فوتوغرافية مطبوعة ومثبتة علي الخشب تضم مجموعة من أعمال الفنان أيمن مدكور على مدار الخمسة عشر عاما السابقة وتتناول موضوعات مختلفة  .

يذكر أن الفنان أيمن مدكور مصور فوتوغرافي ، عضو بالجمعية الأهلية للفنون ، الجمعية المصرية للتصوير الفرتوغرافي وجمعية محبي الفنون الجميلة ، بدأ التصوير كهواية منذ أكثر من خمسة عشر عام وأقام عدد من المعارض الخاصة بمختلف الأماكن الثقافية منها دار الأوبرا المصرية ، أتيلية القاهرة ، متحف محمود مختار وشارك في العديد من المعارض الجماعية بمصر والإمارات وبلچيكا .

الامارات الأوبرا المصرية اتيليه القاهرة الفنون الجميلة جمعية محبى الفنون الجميلة دار الأوبرا المصرية متحف محمود مختار معرض ذكريات مصور فوتوغرافى