الخميس.. افتتاح معرض ذكريات لـ"أيمن مدكور" في زياد بكير بالأوبرا

تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا معرض "ذكريات " للفنان أيمن مدكور ويفتتح في السابعة مساء الخميس 6 يونيو ويستمر حتى الأربعاء 12 يونيو .

يضم المعرض 50 صورة فوتوغرافية مطبوعة ومثبتة علي الخشب تضم مجموعة من أعمال الفنان أيمن مدكور على مدار الخمسة عشر عاما السابقة وتتناول موضوعات مختلفة .

يذكر أن الفنان أيمن مدكور مصور فوتوغرافي ، عضو بالجمعية الأهلية للفنون ، الجمعية المصرية للتصوير الفرتوغرافي وجمعية محبي الفنون الجميلة ، بدأ التصوير كهواية منذ أكثر من خمسة عشر عام وأقام عدد من المعارض الخاصة بمختلف الأماكن الثقافية منها دار الأوبرا المصرية ، أتيلية القاهرة ، متحف محمود مختار وشارك في العديد من المعارض الجماعية بمصر والإمارات وبلچيكا .