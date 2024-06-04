احتفالاً بالعيد القومي.. افتتاح مركز شباب شرباص في دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مركز شباب شرباص بمركز فارسكور، بحضور الدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة ووليد شوقى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

وتفقدت " المحافظ " المركز الذى شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة ، وتابعت خطة الأنشطة الرياضية بالملعب .

وقدمت الدكتورة منال عوض، التهنئة إلى أبناء قرية شرباص على هذا المشروع، وذكرت أن قطاع الشباب والرياضة يشهد تطورًا على مدار السنوات الأخيرة ،حيث تم تطوير ورفع كفاءة عدد كبير من مراكز الشباب والملاعب ، وذلك لإتاحة الفرصة للشباب والنشء ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية وتنمية مهاراتهم ، لبناء جيل واعى وقوى قادر على استكمال مسيرة التنمية، مؤكدة أن المحافظة تولى تلك الخطة اهتمام بالغ وذلك فى إطار رؤية الدولة للنهوض بكافة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، افتتاحات مشروعات العيد القومى لمحافظة دمياط ،حيث جاءت جولة اليوم بمركز فارسكور لافتتاح مشروعات بقطاعى التعليم والشباب والرياضة.

واستهلت الجولة التى جاءت بحضور المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية والأستاذ محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم والاستاذ وليد شوقى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بإفتتاح مدرسة محمد حسان بدوى للتعليم الأساسى بقرية كرم ورزووق ، حيث تفقدت المدرسة المُنشأة حديثًا على مساحة ٢٧٣٦.١٥ م٢ بعدد ١١فصل دراسى وقاعات لرياض الأطفال وقاعات للانشطة المختلفة ومعمل، كما اطلعت على ما تم تنفيذه فى إطار المشروع لإنشاء صرح تعليمى كامل لمرحلتى التعليم الأساسى .

وافتتحت " الدكتورة منال عوض " مدرسة جمال نصير الابتدائية بقرية الغنيمية والتى شهدت أعمال توسعات بعدد ٥ فصول ليصل اجمالى عدد الفصول بالمدرسة ٢٠ فصل ، بمساحة كلية للمبنى ٢٣٨٧.٦٠ م٢ .

وبذات القرية ،افتتحت " الدكتورة منال عوض " أيضًا مدرسة شبانة الإعدادية الثانوية، حيث تفقدت المبنى الذى شهد أعمال توسعات وتطوير ورفع كفاءة بعدد ١٠ فصول باجمالى ٢٧ فصل دراسى على مساحة كلية ٣٨١٣ م٢ واطلعت على مراحل تنفيذ المشروع لتحقيق مخطط التطوير.

فيما وقد افتتحت " المحافظ " مدرسة الشهيد بهجت الطرانيسى الابتدائية وتفقدت المبنى واطلعت على ما شهدته المدرسة التى تقع على مساحة ٢٤٢٠.٨٨ م٢ من أعمال احلال جزئى وتطوير ورفع كفاءة بعدد ١٢ فصل باجمالى ٢٤ فصل دراسى .

