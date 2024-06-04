برنامج "مواهبنا مستقبلنا" تبدأ فعالياتها في قصر الشاطبي بالإسكندرية

شهد قصر ثقافة الشاطبي، أولى فعاليات برنامج "مواهبنا مستقبلنا" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بهدف اكتشاف ودعم الموهوبين بالأقاليم الثقافية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تضمن فعاليات" مواهبنا مستقبلنا" تقديم عرض مسرحي من اخراج الفنان ممدوح حنفي، عرض فني لفرقة مواهب الفنون الشعبية قدموا خلالها باقة متنوعة من التابلوهات الاستعراضية منها "جرس الفسحة، البمبوطية، النوبي، الإسكندراني، بجانب تابلوه وطني وفقرة التنورة".

كما تضمن برنامج "مواهبنا مستقبلنا" اختبارا في مجالي الفنون الاستعراضية، والأداء المسرحي، بحضور الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والمخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، وعزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، والفنان محمد شحاتة مدير القصر.

جاء ذلك بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. منة فتحي مدرس بالمعهد العالي للفنون الشعبية، الكاتب الصحفي يسري حسان، الفنان التشكيلي أشرف الصويني، المخرجين سامح الحضري، ومحمد مصطفى.

فعاليات البرنامج تنفذ بإشراف الإدارة العامة لرعاية المواهب، وتأتي ضمن برامج الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ويقام بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية.

يذكر أن برنامج "مواهبنا مستقبلنا" أطلقت هيئة قصور الثقافة أولى فعالياته في فبراير الماضي وتحديدا من محافظة المنوفية، ثم محافظة الغربية، وجاري العمل حاليا على تعميم الفكرة بالمحافظات لدعم اكتشاف وتنمية المواهب وتقديمها للحياة الثقافية والفنية.

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