"المحاكم والعدالة في الكنيسة".. مؤتمر قانوني برعاية المعهد البابوي

عقد المؤتمر القانوني في نيقوسيا - قبرص لقاءه السنوي برعاية المعهد البابوي الشرقي في روما بالتنسيق مع مطرانية قبرص المارونية 2023 تحت عنوان: "المحاكم والعدالة في الكنيسة، الجوانب الهيكلية والآثار الرعوية".

يكمن برنامج المؤتمر في حلقات دراسية وتحاورية وهي بدأت منذ أكثر من 25 سنة بمبادرة إنطلقت من قانونيّين ومتخصّصين في قوانين الكنيسة الشرقية وهم من أهمّ العلمتء في القانون على المستوى العالمي.

وفي هذا الإطار، دُعي المطران يوسف سويف لالقاء محاضرة تحت عنوان: "خبرة أسقف بين المحكمة والرعاية". وقد ركّز المطران سويف في مداخلته على أهميّة دور الأسقف مشدّدًا على الرابط العضوي بين القانون الكنسي والحياة الرعوية. فهذا في الواقع في خدمة الكنيسة ورسالتها وغايتها، أي الخلاص والتقديس والحياة الأبدية التي ترتكز على قيامة المسيح."

كما أضاف في قراءته:" الأسقف وخليفة الرسل هو الأب والخادم، وبهذه الصفة يوجه الكنيسة نحو أسس الخلاص. يأتي تفسيري للعلاقة بين المحكمة والحياة الرعوية من تجربة مررت بها لمدة 12 عامًا في جزيرة قبرص وثلاث سنوات لغاية الآن في طرابلس - لبنان.

وتابع؛ أركز على أربع نقاط تتعلق بالزواج والأسرة: 1. التحضير المباشر القريب والبعيد للزواج ومرافقة الزوجين والعائلة، 2. المصالحة بين الزوجين، 3. حالات الأحوال الشخصية بالأخصّ مراعاة للأولاد، 4. العناصر الجديدة في الإرادة الرسوليّة "يسوع العطوف الرحوم" (عام 2015).

وفي نهاية المؤتمر، وجّه المطران سويف الدعوة لعقد مؤتمر السنة القادمة في أبرشيّة طرابلس.

