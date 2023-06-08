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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 28 طن قمح مهربة بمركز المنيا

ضبط 28 طنًا من القمح
ضبط 28 طنًا من القمح مهربة بمركز المنيا
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يتابع اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، عمليات توريد محصول القمح لموسم الحصاد 2023 وجهود الوحدات المحلية فى الرقابة والمتابعة المستمرة والالتزام بكافة القواعد المنظمة لذلك. 

 

وذلك تنفيذا ً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية باعتبار القمح محصولًا استراتيجيًا، وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة المصرية من التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال اللواء أركان حرب هاني بدوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أنه تم تنفيذ عدد من الحملات الرقابية والمتابعة بمركز المنيا اليوم الخميس أسفرت عن ضبط 6 سيارات محملة بـ 28 طنا من القمح دون أوراق رسمية، وتم توريدها بالصوامع الحكومية لمطاحن مصر الوسطى.

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية توريد محصول القمح محافظ المنيا مدينة المنيا