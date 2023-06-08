تجديد حبس المتهم بقتل نجله في دار السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة زينهم، تجديد حبس متهم بقتل نجله أثناء تشاجره معه، إثر خلافات أسرية، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

وانتهت النيابة من مناظرة جثة المتوفي، حيث تبين أنها لشاب في العشرينات من عمره، يرتدي ملابسه، مصاب، بجروح وخدوش وطعنات سطحية، وطعنة أخرى نافذة، أدت إلي حدوث نزيف وتهتكات تسببت في الوفاة.



وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي سلاحي الجريمة، كما صرحت بدفن الجثة.



وأمرت النيابة بالتحفظ على المتهم "المصاب الثانى"، والد المجني عليه؛ تحت حراسة امنيه مشددة، والإستعلام عن حالته الصحية تمهيداً لاستجوابه.

ةشهدت منطقة دار السلام واقعة مؤسفة عندما تعدى أب ونجله على بعضهما البعض بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات أسرية.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بأحد الشوارع بنطاق دائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث وتبين نشوب مشاجرة بين عامل وابنه بسبب خلافات أسرية تعدوا فيها على بعضهم البعض، وتم ضبطهما، وجار مناقشة شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.