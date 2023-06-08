اللواء هشام آمنة: انتهاء الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الاسبوع المقبل هو الاسبوع الـ ٤٢ والأخير بالخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة لعام 2022 /2023، ليعلن بعده انتهاء الدورات التدريبية بسقارة لهذا العام، مؤكدًا إن الخطة التدريبية المنفذة لبت معظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات بناءً على الاجتماعات واللقاءات وورش العمل التي تم عقدها مع ممثلي المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء.

ويأتي ذلك تحقيقاً لتوجيهات القيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030، تولي وزارة التنمية المحلية اهتماماً كبيرا بمنظومة التدريب خلال خطة العام المالى الحالى ، خاصة فيما يتعلق ببناء قدرات قيادات الإدارة المحلية الحالية والصف الثاني، بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى الجمهورية من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة ، وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ الخطة التدريبة بالمركز و المتدربين ، وتقديم كل الدعم اللازم للحصول علي المواد العلمية ومدربين على أعلى مستوى من الكفاءة، فضلا عن العمل على رفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات مما يساهم في جودة العملية التدريبية ونجاح الخطة في تحقيق أهدافها من رفع مهارات العاملين بالإدارة المحلية ومواكبتهم للتطور التكنولوجي والمتغيرات الحديثة والملفات الحديثة بالدولة المصرية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الخطة التدريبية لهذا العام نجحت في تحقيق أهدافها والتى تتضمن تطوير الاداء الوظيفي وزيادة القدرات الشخصية والقيادية والاشرافية، وبناء صف ثانى من القيادات، وتطوير منظومة الموارد البشرية والتدريب بالمحافظات، وتقوية علاقتها بالمركز ودعمها باعداد مدربين، إضافة الى المساهمة فى تحقيق توجهات الدولة واستراتيجية مصر 2030 والتنمية المستدامة بكل ابعادها ومؤشراتها، والتعامل مع ملف التغيرات المناخية بالتركيز علي محاور تحسين البيئة ومعالجة المخلفات ومشروعات الاقتصاد الاخضر، والتركيز على التوجه نحو التحول الرقمى والتعرف على تطبيقاته فى كافة المجالات،و تطوير الادارة المحلية والممارسات الناجحة لمشروعات الوزارة مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن واداء مقدمى الخدمات.\

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الخطة التدريبية لعام 2022 /2023 كان أحد أهم أهدافها هو رفع مهارات المتدربين لمحاربة الفساد الادارى والجمالى، وتحقيق التكامل بين السلطات (تنفيذية / تشريعية / قانونية / مراجعة وحوكمة مالية وادارية / رقابية)، والاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية، وزيادة وعى العاملين بالإدارة المحلية بكيفية المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية وتشجيع الاستثمار بمحافظاتهم، وأهمية المشروعات الصغيرة والعمل على تحفيز المواطنين بها مما يأتي بدوره في الحد من البطالة ، مشيرا إلى أن الخطة ركزت على رفع ادراك المتدربين بابرز القضايا الملحة بالمجتمع وكيفية التعامل معها ومنها الحد من الزيادة السكانية، ومنع التعديات على الاراضى الزراعية ومواجهة مخالفات البناء.