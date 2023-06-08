غلق شارع الهرم جزئيا لاستكمال أعمال إنشاء محطة مترو المتحف

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بعملية غلق جزئي بشارع الاهرام وتقاطعه مع شارع الأشول بالاتجاهين علي ان تكون الاعمال علي مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية لاستكمال أعمال إنشاء محطة مترو المتحف المصرى وتدعيم الشبكة القومية بمحيط منطقة ميدان الرماية.

يأتي ذلك في إطار قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال الحفر والقطع العرضي لمد كابلات كهرباء " جهد " لتحميل وتغذية محطة كهرباء محولات المنصورية للمتحف المصري الكبير وتدعيم الشبكة القومية بمحيط منطقة ميدان الرماية ، سيتم إجراء غلق جزئي بشارع الاهرام وتقاطعه مع شارع الأشول بالاتجاهين علي ان تكون الاعمال علي مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية وذلك لمدة ( يومان ) إبتداء من يوم الجمعة وحتي صباح يوم السبت علي أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحآ حتي الساعة الخامسة صباحآ طوال فترة الاعمال دون تعطيل حركة المرور .

كما نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال وكذا وسائل الامن الصناعى من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.