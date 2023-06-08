وزير تجارة زامبيا: مصر والمغرب تستطيعان إنتاج ما يكفي إفريقيا من القمح

قال تشابوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة في زامبيا، إن الدول الأعضاء في "كوميسا" يمكنها تحقيق العديد من الإنجازات بالتعاون.

وأضاف خلال لقائه عبر قناة "إكسترا نيوز": “يمكن أن نتخيل حجم التجارة وملف التجارة بين الدول الإفريقية وروسيا وأوكرانيا”، لافتًا إلى أنه يمكن من خلال العمل معًا تعزيز واستهداف الكثير من الأعمال، مثل مصر والمغرب فهما تستطيعان من خلال العمل سويًا، إنتاج القمح بشكل كبير.

وتابع: "زامبيا وحدها لا يمكنها تحقيق الأمر بمفردها، فلا بد من تبادل المنفعة وتوفير المزيد من الدعم، للشركات الصغيرة"، مؤكدًا أن دول الكوميسا تحتاج إلى مواصلة التعاون البناء لدعم التنمية وتعزيز البيئة المواتية للأعمال وتقوية القطاع الخاص.

وتضم الكوميسا 21 دولة هي: مصر، وبوروندي، وجزر القمر، والكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، وإريتريا، وكينيا، وإثيوبيا، وإسواتيني، ومالاوي ومدغشقر، وليبيا، وسيشيل، ورواندا، وموريشيوس، وتونس، والسودان، والصومال، وزامبيا، وزيمبابوي، وأوغندا.