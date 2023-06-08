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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

بحضور عدد من الوزراء.. مجلس نقابة المهندسين يقدم استقالته خلال مؤتمر صحفي اليوم

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
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تعقد نقابة المهندسين، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، بحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير الري، ووزير النقل وسيجري تهدئة الأمور في النقابة، وتقديم أعضاء مجلس النقابة استقالتهم، لتنتهي الأزمة بعد المؤتمر.

وفي وقت سابق، شهدت نقابة المهندسين انعقاد جمعية عمومية غير عادية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر وذلك للتصويت على سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي. وقد جاء ذلك بعد تقدم 1960 عضوا من أعضاء نقابة المهندسين بطلب لسحب الثقة من النقيب لمجلس النقابة.

وقال نقيب المهندسين المصريين طارق النبراوي، إن مجموعة ممن وصفهم بالبلطجية اقتحموا مقر النقابة، للتلاعب بنتيجة تصويت الأعضاء على سحب الثقة من النقيب.

وأثارت الاشتباكات التي رافقت تصويت أعضاء نقابة المهندسين في مصر، على سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ونقاشا حول العملية الديمقراطية في البلاد.

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