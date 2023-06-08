عقب التطورات الأخيرة.. هدنة منتظرة في السودان بدعم من السعودية والولايات المتحدة

لا تزال الأزمة السودانية متصدرة المشهد على الساحة العربية والدولية، وخاصة عقب انسحاب الجيش السوداني من مباحثات الهدنة في السعودية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

إلا أنه من الواضح أن هناك انفراجة جديدة في هذه الأزمة، عقب بعض التلميحات بهدنة جديدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وفي نفس السياق، قال مصطفى محمد إبراهيم المسؤول البارز قوات الدعم السريع السودانية، إن طرفي الوساطة، الأمريكية ـ السعودية سيقدمان مقترحاً بهدنة لمدة 24 ساعة، من أجل اختبار مدى التزام الجانبين ببنودها.

وأشار مصطفى محمد إبراهيم، عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، في تصريحات خاصة لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، إلى أن "المقترح يتضمن فرض عقوبات على الطرف الذي سيخرق الهدنة، كما سيتم تعليق المفاوضات نهائياً في حال لم يلتزم بها الجانبان".

كما لفت إلى أن مراقبة هذه الهدنة القصيرة من قِبل ميسري عملية التفاوض، الولايات المتحدة والسعودية، "ستكون أكثر صرامة، وستتم عن طريق طائرات مراقبة".

وأتت تلك التصريحات فيما تصاعدت الاشتباكات أمس في العاصمة الخرطوم، كما تصاعدت معها الاتهامات المتبادلة.

ويأتي ذلك فيما أكد قادة السعودية والولايات المتحدة بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المملكة، على ضرورة توصل طرفا الصراع في السودان إلى اتفاق نهائي ينهي هذا الصراع المستمرة منذ فترة، وخاصة عقب فشل المباحثات التي تجريها الرياض.