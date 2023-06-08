9 سنوات على تنصيب السيسي.. المبادرات الثقافية تزين حقبة من الإنجازات

تحل اليوم الخميس الموافق 8 يونيو لعام 2023 ، ذكرى تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية .

وأطلق الرئيس السيسي خلال هذه الفترة حتى يومنا هذا عددا من المبادرات في المجال الثقافي من أجل التطور والإرتقاء بالوعي وبناء الإنسان المصري إلى جانب مواجهة أفكار التطرف وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية ، وفي هذا الصدد نستعرض أهم المبادرات التي قدجمها في المجال الثقافي خلال هذه الفترة وما زالت تواصل فعالياتها :

القوافل الثقافية :

يقدم مشروع القوافل الثقافية في القرى النجوع بمختلف المحافظات التي تستهدف إقامة عددا من الفعاليات الثقافية والإبداعية والفنية بجميع المحافظات بالتبعية للوصول بالمنتج الثقافي للمناطق المحرومة من الخدمات الثقافية المتنوعة لرفع الوعي وترسيخ الهوية المصرية، واكتشاف المواهب ودعم الموهوبين والمتميزين في كل بقعة من أرض مصر

مبادرة ثقافتك كتابك :

أطلقت وزارة الثقافة، مبادرة ثقافتك كتابك لاول مرة خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 والذي تقدم من خلالها مئات العناوين من دور النشر، وقطاعات الوزارة، بواقع 11 ناشراً، بأسعار مخفضة لتشجيع المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعهم على القراءة، إلى جانب تنظيم عدد من الأنشطة الافتراضية من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض ، واستمرت هذه الدورة فيما بعد بالدورات التالية.

مشروع إبدأ حلمك :

يعد مشروع إبدأ حلمك من أهم المشروعات الفنية التي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة ، والذي ويهدف إلى تدريب أبناء المحافظات عبر ورش مجانية على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة ، يقوم بالتدريب خلال هذا المشروع نخبة من فناني المسرح لإتاحة المجال نحو اكتشاف ورعاية موهوبي مصر في جميع المحافظات وتدريبهم على فنون المسرح.

المسارح المتنقلة :

تقدم وزارة الثقافة في المدن والمحافظات عددا من العروض المسرحية والتي تحاول من خلالها القوافل الفنية والثقافية التى تقدمها قوافل المسرح المتنقل، مناقشة العديد من القضايا التى تخص البيئة المحلية للمحافظة التى تقدم فيها العروض والأنشطة، ففى محافظات الصعيد على سبيل المثال تناقش قضايا الثأر وخطورتها على المجتمع وتوعية المجتمعات بضرورة التصدى لها.

مبادرة صنايعية مصر:

أطلقت وزارة الثقافة مبادرة "صنايعية مصر" بهدف تدريب الشباب على الحرف التراثية بالمجان، لإحياء الفنون والحرف التراثية التى تعبر عن الشخصية والهوية المصرية؛ من بينها الخزف والنحاس و"النقش والأركيت" والتطعيم بالصدف وأعمال قشرة الخشب، وكذلك الحلى التراثية؛ ويتم تدريب المشاركين في مقر مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، كما تتيح المبادرة الفرصة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة فى مجال الحرف وفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية فى الداخل والخارج.