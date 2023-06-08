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الخميس 08 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تجدد دعمها لشعب السنغال وسط اضطرابات سياسية

احتجاجات في السنغال
احتجاجات في السنغال
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جددت الولايات المتحدة دعمها لشعب السنغال والقيم الديمقراطية، وذلك عقب الاضطرابات الأخيرة المشتعلة هناك.

وذكرت الخارجية الأمريكية -في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس- أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ورئيس السنغال ماكي سال.

وبحث الجانبان، بحسب البيان، الوضع السياسي والاضطرابات الأخيرة في السنغال.

من جانبه.. أعرب بلينكن عن خالص تعازيه للقتلى والجرحى خلال أعمال العنف الأخيرة.

وشهدت داكار وعدة مناطق بالبلاد احتجاجات دامية بعد أن حكم القضاء، على المعارض عثمان سونكو، المرشح لانتخابات الرئاسة في 2024، بالسجن عامين بتهمة "إفساد الشباب" وبرأته من اتهامات بالاغتصاب موجهة إليه.

وكانت الحكومة السنغالية أعلنت، أول أمس، إغلاق قنصلياتها العامة في الخارج مؤقتا، بعد تعرض عدد منها لهجمات وسط تصاعد التوتر على الأراضي الوطنية.

 

الولايات المتحدة شعب السنغال الديمقراطية