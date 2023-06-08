وفاة شاب عشريني في ظروف غامضة بأحد شوارع الموسكي

توفى شاب عشرينى فى ظروف غامضة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الموسكى.

بلاغ بوفاة شاب:

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الموسكى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب فى بداية العقد الثالث من العمر، ولا توجد به أى إصابات ظاهرية، كما عثر على متعلقاته الشخصية وهويته.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالشارع تمهيدا لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم.