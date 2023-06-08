انخفاض أسعار الذهب في الصاغة المصرية بداية اليوم الخميس 8 يونيو 2023

انخفضت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية بشكلِِ طفيف، مع بداية تعاملات اليوم الخميس 8 يونيو 2023، على خلفية تراجعه في البورصات العالمية خلال تعاملات أمس الأربعاء.

سجل سعر الذهب عيار 21 “الأوسع انتشارًا وإقبالًا في الأسواق المصرية ”حوالي 2،328 جنيه للبيع و2،338 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 "الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية" إلى حوالي 2،661 جنيه للبيع و2،672 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18، إلى حوالي 1،995 جنيه للبيع و2،004 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1،552 جنيه للبيع و1،559 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 حوالي 1334.25 جنيه للبيع، و1328.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 حوالي 1000.75 جنيه للبيع، و996.5 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب “ ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب ” لحوالي 18،624 جنيه للبيع و18،704 جنيه للشراء.

وأوقية الذهب “ وتزن حوالي 31 جراما من الذهب وتعد أحد أهم أدوات الاستثمار الآمن ” سجلت حوالي 82،744 جنيه للبيع و83،099 جنيه للشراء.

ووصل سعر كيلو الذهب الي حوالي 2،660،571 جنيه للبيع، و2،672،000 جنيه للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب الفورية اليوم الأربعاء بنسبة 0.2% لتتداول عند المستوى 1962 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن استقرت أسعار الذهب فوق المستوى 1950 دولار للأونصة لثلاثة جلسات متتالية.



وتشهد أسواق الذهب حاليا مضاربات ضعيفة في ظل غياب الاتجاه الواضح لمسار أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعد تضارب في كل من تصريحات أعضاء الفيدرالي وفي البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي.



وخلال الأسبوعين الماضيين صدرت العديد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي والتي شهدت انقسام ما بين مطالبين لمزيد من التشديد النقدي لمواجهة التضخم الرافض للتراجع، وما بين أعضاء راغبين في تثبيت الفائدة خلال اجتماع البنك القادم لمراجعة تأثير عشر اجتماعات متتالية من رفع الفائدة على الأسواق والاقتصاد.