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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 24 شخصًا بينهم نساء وأطفال في انزلاق حافلة إلى أحد الوديان بأفغانستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي 24 شخصا مصرعهم، بينهم 12 امرأة وثمانية أطفال بعد سقوط حافلة في واد بولاية ساري بول بشمال أفغانستان، حيث أدى إهمال السائق إلى انحراف السيارة عن الطريق وسقوطها في أحد الوديان، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ونقلت وكالة رويترز ذلك عن المتحدث باسم الشرطة المحلية دن محمد نزاري في محافظة ساري بول.

من جهتها، ذكرت شبكة  abc News أن عدد وفيات الأطفال بلغ 9، ونقلت عن مسؤول الشرطة المحلية أن الحادث وقع في منطقة جبلية بها طرق نصف معبّدة في الإقليم المذكور بينما كان الركاب عائدين من حفل زفاف، وكانوا مسافرين من منطقة "سيّد" إلى أخرى.

وألقت الشرطة المحلية باللائمة على سائق الحافلة الصغيرة في الحادث، وقالت إن السيارة سقطت في حفرة عميقة بسبب إهماله، في حين لم يذكر نزاري ما إذا كان هناك ناجون في الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث المرور شائعة في أفغانستان بسبب سوء حالة الطرق وإهمال السائقين.

انزلاق حافلة أفغانستان مصرع 24 شخص ا