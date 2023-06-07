نائب رئيس جامعة الإسكندرية يشهد اجتماع مديري مراكز ووحدات التدريب والاختبار

شهد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الإجتماع الدوري لمديري مراكز ووحدات التدريب والاختبار علي شهادة أساسيات التحول الرقمي بالجامعات المصرية والمؤسسات الاخري علي مستوي مصر كأعضاء للجنة التنفيذية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الالكترونية والمعرفية بالمجلس الاعلي للجامعات، وذلك بهدف مناقشة الموضوعات التي من شأنها ضمان تنفيذ التدريب والاختبارات علي شهادة أساسيات التحول الرقمي بشكل احترافي خاصة وأنها أصبحت متطلب منح الدرجات العلمية للدراسات.

وفي كلمته أكد د. الغندور، أهمية هذا اللقاء في السعي الدائم لتطوير شهادة اساسيات التحول الرقمي كونها شهادة قومية، مشيراً إلى أن جامعة الإسكندرية تصبو إلى الإسثمار الأمثل في الموارد البشرية كأحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الجامعة لتحقيقه من خلال دعم وتطوير قدرات مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، كونه المركز المنوط به رصد الاحتياجات وتنمية الموارد البشرية بجامعة الاسكندرية، فضلا عن التدريب والاختبارات علي شهادة اساسيات التحول الرقمي بالتعاون مع الوحدة المركزية للتدريب علي تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الاعلي للجامعات.

فيما قدم الدكتور عبدالعزيز عماره، المدير التنفيذي للمركز، عرضاً تقديميا عن إمكانيات جامعة الإسكندرية ودور وانجازات مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وقيامه بالدور المنوط به في تطوير وتنمية الموارد البشرية.

شهد اللقاء الدكتور جون فايز، نائب مدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية، والدكتور محمد حسن جادالله، مدير الوحدة المركزية للتدريب علي تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الاعلي للجامعات، والدكتور سعيد عبدالعزيز، عميد كلية التجارة سابقا – محافظ الشرقية (سابقاً)، والدكتور عبدالله مسعد زين الدين، عميد كلية الزراعة سابقا، ومحمد ابوالنصر، القائم بتسيير اعمال امين عام الجامعة، ولفيف من المدربين المعتمدين لدي المركز ومن المجلس الاعلي للجامعات .