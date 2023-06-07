جامعة المنوفية تشارك في منتدى العلوم والتكنولوجيا الدولي بالصين

شاركت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحضور الدكتور إبراهيم طنطاوي رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم والدكتورة مها التوني بكلية الهندسة بشبين الكوم، في منتدي العلوم والتكنولوجيا الدولى لتحييد الكربون المنعقد فى الفترة من 20 إلى 28 مايو ٢٠٢٣ بمدينة جوانزو الصينية.

ناقش المنتدى العديد من المحاور الخاصة بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتدوير المخلفات بطرق جديدة مبتكرة وصديقة للبيئة.

شدد القاصد على ضرورة الاهتمام بالترويج للمنتجات الصديقة للبيئة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للطاقة الجديدة والمتجددة خاصة في ظل توجهات الدولة والعالم الرامية نحو الإقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وتقليل الإنبعاثات الضارة والتلوث البيئى مع التركيز على الابتكار وتطبيق التقنيات الخضراء ومنخفضة الكربون، والذي يعد شرطاً ضرورياً للإستدامة مضيفاً أن الفتره القادمة سيتم الاستعانة فيها بالكوادر الجامعية المتميزة في تطوير ملف التنمية المستدامة بجامعة المنوفية والتي تأتي ضمن رؤية مصر 2030.

من جانبه استقبل صبحي شرف كل من الدكتور ابراهيم طنطاوي والدكتورة مها التوني لمناقشة أهم ما أسفر عنه المنتدي العلمي التكنولوجي في جلساته الخاصة بتدوير المخلفات بتقنيات خضراء وصديقة للبيئة وبحث الإجتماع سبل تطبيق اهم النتائج والتوصيات التي جاء بها المنتدي لما لها من مردوداً إيجابيا من الناحيتين البيئية والإقتصادية .

أشار الدكتور ابراهيم طنطاوي إلى أن جامعة المنوفية بصدد تطبيق وتسويق نتائج مشروعات الجامعة البحثية المبتكره بالتعاون مع جامعة كوين بلفاست بانجلترا والخاصة بتطبيقات السوائل الأيونية الصديقة للبيئة فى التحول الكلي لمخلفات الكتلة الحيوية الى وقود سائل ومواد ثمينة ذات قيمة تجارية واقتصادية عالية وذلك بطرق رخيصة وصديقة للبيئة تساعد على تطوير كثير من الصناعات الحيوية الخضراء وذلك بإستخدام المخلفات الزراعية والمنزلية وتحويلها إلى منتج ذي قيمة كبيرة باستخدام تقنياتنا والاستفادة منها بمصر وانجلترا ، وجاء ذلك خلال لقائه بالبروفيسور الإنجليزي مارتين أتكينس‏ بجامعة كوين بلفاست بالمملكة المتحدة.