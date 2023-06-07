بوتين: يتعين التركيز على تحقيق السيادة التكنولوجية والمالية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،اليوم/الأربعاء/، إلى ضرورة التركيز على تحقيق السيادة التكنولوجية والمالية والحد من عدم المساواة والفقر في بلاده.

وقال بوتين- في برقية ترحيبية للمشاركين والمنظمين والضيوف بمنتدى "سانت بطرسبورج الاقتصادي الدولي" السادس والعشرون اليوم /الأربعاء/- نشرها الموقع الرسمي للكرملين"من المهم تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الناشئة والتركيز على تحقيق السيادة التكنولوجية والمالية وإنشاء التعاون الأمثل والخدمات اللوجستية وتحسين البنية التحتية والحد من عدم المساواة والفقر".

وأضاف "إن إجمالي الناتج المحلي لروسيا، وفقا لآراء الخبراء، قد ينمو بنسبة 1 - 2 بالمئة خلال العام الجاري".. مشيرا إلى أنه وفق هؤلاء الخبراء سيستمر الاقتصاد العالمي في 2023 بالتباطؤ، بينما الناتج المحلي الإجمالي الروسي قد ينمو بنسبة 1 - 2 بالمئة".

وأعرب بوتين عن امتنانه لقطاع الأعمال الروسي الذين بذل الكثير من الجهد للتغلب على عواقب العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا، وأشار إلى أن مجتمع الأعمال الروسي يعمل بنشاط في الواقع الاقتصادي الراهن.

ويعقد منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي العام الجاري في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، وتشارك الإمارات بصفة ضيفة شرف.