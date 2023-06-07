تفاصيل حملة "حكاوي من أهلها" للتعريف بسكان المحميات وتراثهم المتنوع.. فيديو

كشف الدكتور محمد عليوة، مستشار وزير البيئة لشئون التواصل ومدير إيكو إيجيبت، تفاصيل حملة "حكاوي من أهلها"، قائلًا: "إن هذه الحملة جزء من حملة إيكو إيجيبت والتي تستهدف الترويج لمنتج السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية التابعة لوزارة البيئة".

وأضاف "عليوة" في حواره عبر زووم لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن المبادرة تركز على 11 قبيلة رئيسية تعيش حول المحميات وتركز على الإرث الثقافي المادي واللامادي وتنادي بالاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والثقافية.

وتابع أن الحملة تركز على الموارد الثقافية للـ11 قبيلة الموجودة على أرض المحميات من قبل إعلانها كمحميات، ووجدنا أن البيئة شكلت إرثها الثقافي بشكل كبير جدا، وإن كنا نتحدث عن الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والاستخدام المستدام للموارد، فإن هؤلاء يعلموننا الاستدامة وليس العكس، وبالتالي فقد عملت وزارة البيئة على مساعدتهم للحفاظ عليها".

وأكد: "هناك محور ثانٍ مهم جدا وهو شكل الإرث الثقافي، حيث يتشابه الإرث الثقافي للـ11 قبيلة، حيث يتمثل في الزي واللغة والموسيقى والشعر والقصص حتى المنتجات المحلية، وكان الهدف الرئيسي هو الحفاظ على ذلك الإرث ونستخدمه كمورد، وإن نجحنا في هذا الهدف، فإننا نتحدث عن دعم كبير جدا لهذه المجتمعات ودمجها في منتج السياحة البيئية".