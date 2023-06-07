مسجل خطر وراء سرقة سيارة من داخل جراج بمنشأة ناصر

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة مسجل خطر لسرقته سيارة من داخل جراج بمنشأة ناصر.

بلاغ بسرقة سيارة تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (حارس جراج خاص - مقيم بدائرة القسم)، لقيامه بسرقة السيارة خاصته حال قيامه بركنها داخل الجراج محل عمل المشكو فى حقه، وبسؤال الأخير أنكر ما نسب إليه.

وإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم).

ضبط المتهمين وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط مسكنه، باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

