منخفض خماسيني يضرب البلاد بدايةً من اليوم وحتى الجمعة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس على مدار الأيام المقبلة.. ونصائح للمواطنين المتواجدين في الشوارع

يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة ومناطق متفرقة، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية تكون رعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية، وأمطار خفيفة رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.



درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31.

بعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيًا ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجيًا وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تمامًا على مدار السرطان (23.5) درجة شمالًا حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.



إرشادات صحية

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للحماية من الأضرار الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية والتى تتمثل في ضرورة عدم الخروج من المنزل لمرضى حساسية الصدر في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط، وارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة الترابية تجنبا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية، كما ينصح بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.

وتابعت الوزارة، أنه يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق، واستخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية، والتأكد من غلق نواف المنزل جيدًا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف، وشرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.



الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية

تقلبات فصل الربيع

من جانبها أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تقلبات جوية مع نهاية فصل الربيع، وتكون بداية من اليوم الأربعاء ويحدث تقلبات جوية، بالإضافة إلى أن هناك منخفض جوي خماسيني يؤثر على المناطق الغربية لمصر، وبه تأثير رياح تحمل رمال وأتربة ولكنها تكون غدًا على السلوم وسيوة ومطروح، وباقي المحافظات تتأثر بنشاط رياح غير محمل بالأتربة.

وأوضحت الدكتورة إيمان، أنه سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى اليوم، مشددة على أن يوم الخميس سيتحرك المنخفض الجوي داخل البلاد ويؤثر على المناطق الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ويؤدي المنخفض الجوي إلى انخفاض الرؤية على الطرق الصحراوية والسريعة، مشيرة إلى أن تأثير الرمال والأتربة يكون أقل حدة عن ما حدث الأسبوع الماضي، وهناك تزيد فرص سقوط الأمطار الخميس وتكون رعدية على الإسكندرية ومطروح، مؤكدة أن التقلبات الجوية وسوء الأحوال الجوية تبدأ من غدًا الأربعاء وتنتهي الجمعة المقبلة، وهناك تحسن في الأحوال الجوية بداية من السبت.



محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية

منخفض خماسيني

وقال محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم الأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض خماسينى يؤثر بارتفاع فى درجات الحرارة تصل معه العظمى بالقاهرة لـ 39 درجة، موضحًا أن تعرض مصر لمنخفض خماسينى محمل بالرمال والأتربة تبدا من الغد على المناطق الغربية، وبداية ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب المناطق.

وأوضح القياتي، أنه من المتوقع أن تكون الرياح والأتربة أقل من العاصفة الماضية، والرياح الرعدية تخفض الأتربة لأسفل، ويوم الخميس الرياح المثيرة للأتربة تؤثر على القاهرة والوجة البحري ومحافظات الصعيد، متابعًا أن حالة عدم استقرار تنتهي يوم الجمعة ودرجات الحرارة ستكون أقل عن يوم الخميس وفى المساء سيكون تحسن كبير فى درجات الحرارة وعودتها للدرجات الطبيعية من يوم السبت المقبل.