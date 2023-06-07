بالفيديو|"التزموا منازلكم".. الأرصاد تحذر: سحب رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة غدًا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأتربة والرمال المثارة لن تكون موجودة إلا فى أقصى غرب البلاد، مثل: الصحراء الغربية وبعض المناطق من مطروح والسلوم وسيوة، مشيرة إلى أن سرعات الرياح هناك ستتجاوز ال40 كم على الساعة، وباقي المناطق نشاط الرياح بها لن يكون مثير للرمال والأتربة.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن حركة المنخفض الجوي يتقدم إلى المناطق الداخلية من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات الساحلية ومدن القناة وشمال الصعيد غدا، نظرا لتأثرنا بمنخفض جوي خماسيني موجود فى الصحراء الغربية، وسرعات الرياح تتجاوز الـ45 كم على الساعة غدا، يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وتصل إلى عاصفة فى بعض الأماكن، خاصة التي تكون بها سحب رعدية.

ونصحت المواطنين بضرورة عدم النزول من المنزل إلا في حالات الضرورة يومي الجمعة والسبت، خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، قائلة: "لو خرجنا نرتدي كمامات والقيادة بهدوء تام خاصة الطرق الصحراوية والسريعة والابتعاد عن أعمدة الإنارة، لأنه من المتوقع حدوث سحب رعدية غدًا".