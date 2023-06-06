"بعد تعيينه رسمياً بقرار جمهوري".. ننشر السيرة الذاتية لرئيس جامعة الأقصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري، رقم 228 لعام 2023، بتعيين الدكتور حمدي محمد حسين شحات، رئيسًا لجامعة الأقصر.

وتقدم عمداء الكليات، والوكلاء، وجميع العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، بأطيب التمنيات وأرق التهاني لرئيس الجامعة، متمنيين له دوام التوفيق، واستكمال مسيرة العطاء في خدمة البحث العلمي، والارتقاء بالجامعة.

وتنشر "البوابة نيوز" السيرة الذاتية للدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، حيث تقلد عدة مناصب خلال السنوات الماضية كان أبرزها: نائبًا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالقرار جمهوري رقم (24) في 22 يناير لسنة 2022، ومشرفاً على كلية الطب - جامعة الأقصر - أستاذ الجراحة العامة وجراحات مناظير الجهاز الهضمي 11/5/ 2021.

كما شغل حسين، منصب أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة وجراحات مناظير الجهاز الهضمي 5/8/ 2020 بجامعة جنوب الوادي، مشرفاً على قسم التعليم الطبي 14/7/2020 جامعة جنوب الوادي، عميد كلية الطب قنا - بقرار جمهوري رقم (332) لسنة 2017 – جامعة جنوب الوادي من 16/7/2017 حتى 15/7/2020 (الفترة الثانية)، أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة كلية طب قنا – جامعة جنوب الوادي منذ 31/7/2016حتى 15/7/2017.

وتقلد عمادة كلية طب قنا - جامعة جنوب الوادي من 25/11/2012 حتى 31/7/2016 (الفترة الأولى)، وكيل كلية طب قنا لشئون التعليم والطلاب - جامعة جنوب الوادي من 9/10/2011 حتى 24/11/2012، أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة كلية طب قنا – جامعة جنوب الوادي منذ 21/9/2011، وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب – جامعة جنوب الوادي منذ 6/1/2009، قائم بأعمال رئيس القسم الجراحة العامة – أستاذ مساعد – كلية طب قنا - جامعة جنوب الوادي منذ 21/10/2008.

وكانت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية؛ برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس اللجنة، قد أعلنت في وقت سابق إعادة إجراءات الترشح مرة أخرى لرئاسة جامعة الأقصر، بعد إعادة تشكيل اللجنة المختصة لاختيار رئيس الجامعة

وقالت اللجنة، إن إعادة تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رئيس جامعة الأقصر، جاءت بناءً على موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة أن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، ورئيس اللجنة المشكلة لاختيار القيادات الجامعية، رفع تقريرًا لإعادة الإجراءات الخاصة باختيار أعضاء اللجنة المرشحين من قبل مجلس الجامعة.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد أعلن عن فتح باب الترشح لرئاسة جامعة الأقصر خلال العام الماضي، بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1365 بتاريخ 21/4/2022، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزاري رقم 1384 بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.