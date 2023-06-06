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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لتدعيم تنس الطاولة.. بتروجت يضم محمد وليد وكريم العراقي من الزمالك

محمد وليد
محمد وليد
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نجح نادي بتروجت في التعاقد مع محمد وليد، وكريم العراقي، لاعبا نادي الزمالك لتنس الطولة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق البترولين في صفقة انتقال حر، بعد صعود الفريق البترولي إلى الدوري الممتاز. 

ويعتبر محمد وليد وكريم العراقي من أهم لاعبي تنس الطاولة في مصرن وحصلا على العديد من الميداليات المتنوعة "ذهبية - فضية - برونزية" وذلك في مختلف البطولات المحلية والقارية والعربية، مع المنتخب المصري. 

ويسعى نادي بتروجت إلى إبرام عدد من الصفقات المميزة في الفترة المقبلة، ليظهر فريق الرجال بمستوى مميز في بطولة الدوري الممتاز، واحتلال مركز متقدم وسط كبار اللعبة في مصر. 

وكان فريق سيدات بتروجت لتنس الطاولة، حصد المركز الثاني في بطولة الدوري الممتاز، بعد مباراة ماراثونية الذي توج باللقب في النهايةن وحل الفريق البترولي ثانيا، في ظهوره الأول بالدوري.
 

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