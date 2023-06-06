استرداد 175 فدان أراضى أملاك دولة وإزالة 31 حالة تعد بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء جهود مراكز المحافظة في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء ، وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.

أوضح التقرير الذى تم عرضه على المحافظ، استرداد 25 فدان أرض أملاك دولة بالظهير الصحراوى الغربى بمركز ومدينة ملوى ، من خلال حملة مكبرة للإزالات نفذتها الوحدة المحلية بنطاق مجلس قروى (إبشادات ، وتونا الجبل) بالتعاون مع الجهات المعنية ضمن المرحلة الثانية للموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لفرض هيبة الدولة والقانون.

وفى مركز ومدينة المنيا، نجحت الوحدة المحلية فى استرداد 150 فدان أراضي أملاك دولة بواقع 4 أفدنة أراضى أملاك دولة بدمشير ، و 146 فدان بقرية طوخ الخيل، بالإضافة إلى إزالة 7 حالات تعد بالبناء على أرض زراعية بقرى (دمشير ، صفط الخمار ، بنى محمد سلطان ، طوخ الخيل)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة سمالوط، تم إزالة 24 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة منها 10 حالات بناء خارج الحيز العمراني بقرية العزيمة، و 9 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص بالمدينة، و5 حالات تعد على أرض زراعية بقرية نزلة داود بقلوصنا، وتم التعامل بكل حزم مع المخالفين وإزالة التعديات بشكل فورى مع استمرار أعمال الرصد من المتغيرات المكانية للتصدى لأى حالات تعد فى المهد .

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