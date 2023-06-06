حبس متهمة بسرقة مشغولات ذهبية بالجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، بحبس متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من منزل أحد الأشخاص بأسلوب المغافلة، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض علي سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وبحوزتها مشغولات ذهبية مجهولة المصدر، حال قيامها بمحاولة بيعها لأحد المحال بدائرة قسم شرطة الجمالية بثمن لا يتناسب مع قيمتها.

وبمواحهتها اعترفت بسرقتها بأسلوب "المغافلة" من داخل مسكن أحد الأشخاص ،مقيم بمحافظة القليوبية، "تعمل طرفه"، وباستدعاء المجني عليه حضر نجله وتعرف على المضبوطات وإتهمها بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.