حياة كريمة.. ارتفاع نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقرية العتمور قبلى بأسوان

شهدت نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان إرتفاعاً ملحوظاً بنسب تراوحت ما بين 65% وحتى 85 % وتضم مشروعات إنشاء محطة للرفع وتنفيذ شبكات وخطوط للطرد والإنحدار والوصلات المنزلية بالقرية الرئيسية وتوابعها وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة)، صرح بذلك المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة والذى أكد بأنه بناءًا على تكليفات محافظ أسوان فقد تم استكمال الجولات الميدانية لتفقد معدلات التنفيذ لعدد 20 من المشروعات الخدمية الجارية بقرية العتمور قبلى والتى يتبعها 18 قرية ونجع وتضم 23,6 ألف نسمة وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال إجتماعه مع المسئولين .

وأشار إلى تفقد مشروعات تطوير الوحدة الصحية بالعتمور قبلى والوحدة الصحية بالعتمور المستجد، ومدرسة الشهيد عبد العزيز حسان للتعليم الأساسى ، وإنشاء كوبرى العتمور قبلى وكوبرى الجعافرة وذلك بنسب 100% لكل مشروع ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ونقطة الإسعاف بنسبة 95% لكل مشروع أيضًا، علاوة على تفقد مشروع إنشاء محطة تجميع الصرف الصحى بنسبة 75%.

وأوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه خلال الجولة تم التشديد على الجهات المنفذة بالإلتزام بتعليمات المحافظ بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الحفر والإنشاء أولاً بأول ، علاوة على الإهتمام بتنفيذ أعمال اللاندسكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصلت 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان وقيمة الخدمات المقدمه للمواطنين، فضلاً عن ضرورة رفع مستويات الأداء وعدم السماح لأى مقاول أو شركة بالاستمرار فى حالة وجود أى تقاعس أو تقصير وذلك لضمان الانتهاء من جميع المشروعات وتشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

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