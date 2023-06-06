الموجة الـ21.. محافظ بني سويف يتابع سير العمل بثاني مراحل حملات لإزالة التعديات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، الجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وجاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة ،والذي تضمن الإشارة إلى إجمالي ما تم إزالته قد وصل إلى 149 حالة (109 حالة تعد مباني +40 حالات زراعات)، وذلك في الفترة من 27 مايو الماضي وحتى 4 يونيو الجاري ضمن المرحلة الثانية من الموجة الحالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19 مايو الجاري، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبانى وزراعات"، وتستكمل بالمرحلة الثانية التي تستمر حتى 16 يونيو المقبل، وتختتم بالمرحلة الثالثة المزمع إجراؤها خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.