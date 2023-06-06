برلماني: الحوار الوطني تجربة ديمقراطية لإعداد ملامح الطريق الي الجمهورية الجديدة

قال النائب ثروت سويلم ، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس عبدالفتاح السيسي تجربة فريده وعظيمه ترسخ لديمقراطية لم نشاهدها من قبل لرسم الجمهورية الجديده من خلال مشاركة ممثلين لكل أطياف الشعب المصري في بناء الوطن .

وقال سويلم ، في بيان صحفي اليوم ، للرد علي علي احدي القنوات المعادية لمصر في الخارج ، والتي قامت امس بمهاجمته أبان رئاسته لاتحاد الكرة المصري في”2016-2019 “انني لا التفت لمثل هؤلاء المأجورين لأنني خريج مصنع الرجال "كلية الشرطه " ومن يتشرف بالتخرج من كلية الشرطة والكليات العسكرية هم أبناء مصر المخلصين ومنهم الكثيرون الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصرنا الحبيبه .

واوضح ان هجوم هؤلاء الخونه والمرتزقة عليه بسبب اشادته بتجربة عظيمه لم تراها مصر من قبل وهي الحوار الوطني الذي حرص رئيس مصر العظيم علي تأسيسه لرسم الجمهورية الجديده التي أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي ويحرص علي مشاركه كل أطياف الشعب المصري في المشاركه فيه لصناعة تجربة فريدة بسواعد كل المصريين .

وتابع :" ان هؤلاء الخونه الذين باعوا وطنهم لا ينتمون لهذا الشعب العظيم ولن تنجح مخططاتهم في تشويه المصرين المخلصين لوطنهم ".

واختتم سويلم تصريحاته بتوجيه تحية وتقدير واعتزاز لقائد الجمهورية الجديده الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدا ان جموع الشعب داعمين للقيادة السياسية العظيمه من أجل مصرنا الحبيبه قائلا :" ليس هناك رد علي هؤلاء الخونة سوي .. تحيا مصر ".

