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الثلاثاء 06 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 17,480.55 نقطة.

وصعد مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 3,500.53 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" هو الأخر بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 5,167.72 نقطة.       

كما زاد مؤشر EGX50 بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 3,240.73 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 21,007.34 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.78%، مسجلا 7,315.99 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 0.4% وصولا لمستوي 2,914.42 نقطة.

البورصة مستهل التعاملات