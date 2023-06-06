صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 17,480.55 نقطة.

وصعد مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 3,500.53 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" هو الأخر بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 5,167.72 نقطة.

كما زاد مؤشر EGX50 بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 3,240.73 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 21,007.34 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.78%، مسجلا 7,315.99 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 0.4% وصولا لمستوي 2,914.42 نقطة.