لافروف: مخططات الغرب ضد روسيا ستبوء بالفشل وشعبنا يثق بذلك

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن مخططات الغرب المناهضة لروسيا محكوم عليها بالفشل، وأن الشعب الروسي لا يشك بهذه الحقيقة قيد أنملة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأضاف لافروف خلال زيارته للقاعدة العسكرية الروسية رقم 201 في طاجيكستان، "نحن جميعا على دراية بالمخططات الغربية المناهضة لروسيا، المخططات التي لا يحاول الغرب إخفاءها بل يروج لها بشكل علني، ونحن كشعب روسي لا نشك أبدا في أن جميع هذه المخططات ستبوء بالفشل ".

وأشار إلى أن الغرب يبحث باستمرار عن محاور ومسارات إضافية حيث يمكنه فتح جبهتين إضافيتين ضد روسيا، على غرار الجبهة الأوكرانية.

وتابع:"يبحث الغرب باستمرار عن جبهات إضافية يمكنه من خلالها إثارة غضب روسيا، بهدف فتح جبهتين إضافيتين ضدها، وقد أعلن العديد من خبراء السياسة وبعض السياسيين بشكل صريح الهدف المرجو من تقسيم روسيا وتقطيع أوصالها".

وألمح لافروف إلى أنه تم إعلان آسيا الوسطى كواحدة من هذه الجبهات بشكل غير رسمي، إلى جانب جنوب القوقاز.