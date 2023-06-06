الليلة.. إنبي يواجه فيوتشر في الدوري بعد الإطاحة به من كأس مصر

يستضيف نادي فيوتشر نظيره إنبي الليلة وتحديداً في تمام التاسعة مساءً، وتقام المباراة ضمن إطار منافسات الجولة 31، في اللقاء الذي يجمع الفريقين علي ملعب استاد السلام، بالدوري الممتاز.

ويبحث فيوتشر عن تصحيح مساره واستعادة الانتصارات في المسابقة المحلية، وذلك بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام بيراميدز بهدف نظيف.

واستأنف فريق فيوتشر تدريباته مساء السبت الماضي، وذلك دون الحصول على راحة عقب الهزيمة من بيراميدز، نظراً لضيق الوقت بين المباراتين.

ويغيب البلعوطي عن الفريق البترولي في لقاء الليلة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى على الحارس البديل رضا السيد.

ومن المتوقع أن يبدأ علي ماهر المدير الفني لفيوتشر بتشكيل مكون من :

حارس للمرمى: محمود جنش.

رباعي دفاع: محمود مرعي وعلي الفيل و جوناثان نغويم ومحمد عبدالسلام.

خماسي الوسط: محمد بوبو ومهند لاشين ومصطفى البدري وعمر كمال وكريم نيدفيد.

مهاجم: أحمد عاطف.

بيينما متوقع أن يبدأ إنبي بتشكيل مكون من :

حارس للمرمى: رضا السيد .

ثلاثي دفاع: محمد إسماعيل / أحمد صبيحة وأحمد خليل.

رباعي الوسط: علي فوزي وأحمد صبحي و مروان داود ومحمد ناصر.

ثلاثي هجوم: رفيق كابو وأحمد حواش وأحمد أمين.

وكان إنبي وفيوتشر قد تواجها قبل أيام قليلة، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، حيث ودع فيوتشر البطولة عقب هزيمته أمام إنبي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6/5، في لقاء مثير، حيث كان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري، برصيد 54 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 29 مباراة، حيث فاز في 1

4 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبو فيوتشر 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 17

بينما إنبي في المركز التاسع بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة.