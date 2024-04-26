بالأرقام.. تقرير يرصد أداء وزارة العمل بمحافظتى شمال وجنوب سيناء

وجه حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الجمعة، مديريتي العمل في جنوب وشمال سيناء بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية في "المحافظين" لتعزيز علاقات العمل في كافة مواقع الإنتاج والعمل، والإستمرار في صناعة بيئة عمل لائقة، تساهم في عملية التنمية التي تشهدها سيناء.. وتأتي توجيهات الوزير شحاتة، تزامُنًا مع إحتفالات الدولة المصرية بالذكرى رقم 42 لتحرير سيناء التي حلت أمس الخميس الموافق 25-4-2024.

يشار هنا إلى أن الوزير شحاتة، قام منذ بداية عام 2023، وحتى الأن بالعديد من الجولات في جنوب سيناء، لدعم ملف العمل، بإطلاق حملات "السلامة والصحة المهنية"، وتوفير فرص العمل، خاصة لذوي الهمم، وإفتتاح ملتقيات توظيف، ودورات تدريب مهني، وزيارة مشروع التجلي الأعظم، وتسليم وثائق تأمين على الحياة لعمالة غير منتظمة، وقراره بتسليم عربة تدريب متنقلة، لتدريب بدويات منطقة سانت كاترين على المهن التراثية، والتي حظيت بإشادة من مدير عام منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان خلال زيارته إلى تلك "العربة"، نهاية العام الماضي...

ورصدت وزارة العمل اليوم الجمعة، أحدث الأرقام الخاصة بالتقدم في ملف العمل في محافظتي جنوب وشمال سيناء من حيث فرص العمل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني لتأهيل الشباب على سوق العمل...

وبشأن جنوب سيناء رصدت مديرية العمل، برئاسة وفاء نجاح مدير المديرية، خدماتها المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة، خلال الـ 3 أشهر الماضية فقط، وبالتحديد من يناير 2024، وحتى نهاية مارس 2024، فى مختلف ملفات العمل، من حيث التشغيل وتوفير فرص العمل، وحماية العمالة غير المنتظمة، وكذلك أعمال التفتيش العمالى، والسلامة والصحة المهنية وتطبيق إشتراطاتها، واستخراج تراخيص عمل الأجانب...

وقال أنه خلال ال3 أشهر هذه، قامت المديرية، بصرف 83 ألف جنيه لـ 36 عامل من العمال المسجلين بقواعد البيانات لرعايتهم إجتماعيا وصحيا من حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وساهمت فى تشغيل 2548 شاب وفتاة من أبناء المحافظة فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى، منهم 53 من ذوى الهمم، خاصة في قطاعات البناء والتشييد والسياحة والتعليم وغيرها...

كما قامت خلال الفترة بالتفتيش عماليا على 639 منشأة، وفى مجال السلامة والصحة المهنية، على 132 منشأة، والتأكد من تطبيقها لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة...

وكانت معلومات حديثة سابقة للمديرية أكدت على أنه حتى عام 2014 كان تشغيل 25 ألفًا و754 شابًا وفتاةً، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وأنه حسب إحصائيات العام 2023، وصل عدد المعينين إلى 43 ألفا و557 شابا وفتاة... وهذا يعني أنه من عام 2014 وحتى عام 2023، جرى توفير فرص عمل لـ 17 ألفًا و803 من الشباب داخل قطاعات المحافظة...

كما قالت البيانات: تم تشغيل 214 شابًا من ذوى الهمم حتى عام 2014، وفي عام 2023 سجلت المديرية تشغيل 723 شابا داخل منشآت القطاع الخاص، وهذا يعني أنه من عام 2014 وحتى 2023، جرى تعيين 509 من ذوي الهمم... وبشأن إيرادات تصاريح العمالة الأجنبية رصدت المعلومات أن عدد الأجانب المشتغلين 1661 أجنبيا في عام 2014، بإيرادات تصاريح عمل بلغت 5 ملايين و273 ألفًا و740 جنيهًا، أما فى عام 2023، فبلغ عدد الأجانب المشتغلين 3155 أجنبىيا، بإيرادات تصاريح عمل 19 مليونا و8 آلاف و502 جنيها، بمعدل زيادة 189 % فى عدد الأجانب، و360 % فى إجمالى الإيرادات، بما يعظم الدخل القومى ويسهم فى زيادة العملة الصعبة داخل السوق المصرية...

وبشأن محافظة شمال سيناء، قالت أحدث أرقام مديرية العمل برئاسة محمد سالم عبدالمالك،مدير المديرية، أنه خلال الفترة من مايو 2023، وحتى أبريل الجارى 2024، قامت المديرية وأجهزتها فى مجال التشغيل بتوفير 415 فرصة عمل للشباب من راغبى العمل، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، منهم 16 من ذوى الهمم والقدرات الخاصة...

ووفرت فرص عمل لـ 42 شاب من ذوى الهمم خلال الفترة من أول عام 2023، حتى الأن،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج تلك الفئة في سوق العمل...

وخلال نفس الفترة المذكورة، وفى مجال التدريب المهنى للشباب نظمت المديرية 4 دورات تدريبية مجانية، إستفاد منها 54 متدرب ومتدربة على مهن التفصيل والخياطة، والخرز، بمركزى التدريب بالعريش وبئر العبد، فضلا عن 5 دورات أخرى فى مجال ريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استفاد منها 54 متدرب...

وفى مجال حماية العمالة غير المنتظمة إجتماعيا وصحيا، قامت المديرية خلال العام 2023 بصرف 4 منح دورية لعمالة غير منتظمة، استفاد منها 3297 عامل، بمبلغ 2 مليون و579 ألفًا و640 جنيه، ويبلغ عدد المسجلين من تلك الفئة بقواعد بيانات المديرية 835 عامل غير منتظم...

كما استخرجت المديرية 381 شهادة قياس مستوى مهارة، و378 رخصة مزاولة حرفة لعمال من أبناء المحافظة...

وفى مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية جرى بحثها وتسوية 2 منها وديا، وإحالة 6 منها إلى القضاء...

كما جرى تنظيم 8 ندوات توعوية استفاد منها 138 عامل وعاملة، بالإضافة إلى إستخراج 48 ترخيص عمل لأجانب يعملون في المحافظة، وتلقى طلبات تجديد لعدد 21 ترخيصا وفي مجال السلامة والصحة المهنية، نظمت الإدارة المختصة، 19 ندوة استفاد منها 766 عاملًا وعاملةً، في القطاعات الصحية والتعليمية والمنشآت الحيوية لتأمين بيئة العمل والحفاظ على العمال والمنشآت، وتنظيم ملتقى للسلامة والصحة المهنية شارك فيه 68 من المهندسين والإداريين والفنين، يعملون في 26 شركة، في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، كما جرى التفتيش على 106 منشآت في نفس المجال، يعمل بها 11 ألف عامل.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت مؤخرا عن إحصائية تفيد توفير فرص عمل لـ 870 شابًا وفتاةً، منهم 140 من ذوي الهمم داخل 22 منشأة، بشمال سيناء، وذلك على مدار الثلاث سنوات الماضية "من 2021 وحتى 2023"، في قطاعات "الفنادق والتشييد والبناء والتعليم"، وغيرها كما نظمت مديرية العمل هناك، ولأول مرة دورة تدريبية في مجال ريادة الأعمال للفتيات بمركز تدريب العريش، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، بهدف توعية 21 فتاة على كيفية إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، ومتناهية الصغر، وتوعيتهم أيضا بثقافة العمل الحر.