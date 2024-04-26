تدريب المدربين TOT.. برنامج تدريبي يطلقه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ؛ ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، البرنامج التدريبي "؛ تدريب المدربين TOT"، تحت إشراف الدكتور جابر أحمد مجاهد مدير المركز؛ بهدف تنمية مهارات، وقدرات المشاركين، وإكسابهم الخبرات العملية، والتطبيقية؛ للعمل كمدربين محترفين.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن البرنامج التدريبي يأتي تحت إشراف المركز القومي للتدريب، وإعداد القيادات بأمانة المجلس الأعلى للجامعات؛ بنظام الحضور المباشر، مشيرًا إلى أن التدريب معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، ويستهدف تنمية قدرات المدرب المتميز داخل القاعة، وإكسابه مهارات العرض، والتقديم الفعال، والتواصل الفعال، ومهارات إدارة وقت التدريب، ومهارة، وأساليب المدرب في التعامل مع أنماط الشخصية الصعبة في التدريب.

ومن جهته، أفاد الدكتور جابر أحمد مجاهد: إن البرنامج التدريبي يمتد على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من ٢٥، وحتي ٢٧ من أبريل، يناقش خلالها مجموعة من المحاور من ضمنها: خصائص تعلم الكبار، ودور المتدرب في التعامل معهم، مواصفات المتدرب المتميز، وكيفية إقناع المتدرب بموضوع الدورة التدريبية، وكيفية إدارة الجلسة، ومهارات التغلب على الخوف، والقلق أثناء التدريب.. ويستكمل البرنامج التدريبي فعالياته خلال الفترة من ٢، وحتى ٤ من شهر مايو القادم، ويضم البرنامج (٦) جلسات علمية تتناول محاور مهمة حول: المهارات الرقمية للمدرب، تطبيقات عملية إلكترونية، تخطيط البرامج التدريبية، تصميم الأنشطة التدريبية، تقييم أداء المدرب، عروض تقديمية للمتدربين.

شهد التدريب؛ مشاركة الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعدد من العمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات، والعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، وخارجها.

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