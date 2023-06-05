الجزيري يفتتح أهداف الزمالك في شباك الاتحاد بالدوري

سجل سيف الجزيري لاعب الزمالك هدف فريقه الأول بالدقيقة 23 من الشوط الأول، وذلك في شباك فريق الاتحاد السكندري، باللقاء الجاري حاليا باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد طارق - حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتفوق الزمالك في تاريخ المواجهات مع فريق الاتحاد حيث التقى الفريقان في 160 مباراة من قبل، فاز الزمالك في 121، وجاء التعادل في 38 مباراة، وفاز الاتحاد في 21 مباراة.

ويأتي الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 50 نقطة من خوض 29 مباراة، حيث فاز الفريق في 14 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات.

أما فريق الاتحاد السكندري فيأتي قبل لقاء اليوم في المركز السابع لجدول ترتيب المسابقة وذلك برصيد 40 نقطة.