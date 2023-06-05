بدء الملتقى الصحفي المصري العماني بحضور البلشي وسفير عمان

بدا منذ قليل الملتقى الصحفي الخاص بتوقيع نقابة الصحفيين المصرية مع جمعية الصحافة العمانية، بروتوكول تعاون، والذي يتضمن التعاون في مجال التدريب والأنشطة الثقافية والفنية ودعم الحريات الصحفية في البلدين الشقيقين وذلك خلال حفل افتتاح ملتقى الصحافة العمانية المصرية، وذلك بمتحف الحضارات بالفسطاط، بحضور الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وهشام يونس ومحمود كامل أعضاء مجلس النقابة.

ويتضمن افتتاح الملتقى كلمات للسفير العماني السيد عبدالله بن ناصر الرحبي للدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، ثم لضيف الشرف السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.