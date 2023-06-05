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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الجوية الأوكرانية تشن 15 غارة على مواقع تمركز القوات الروسية

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
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 ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /الاثنين/، أن القوات الجوية شنت 15 غارة على تمركز القوات الروسية، مجموعات من أفراد الجيش الروسي خلال اليوم الماضي.

وأضافت الهيئة - وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم)  الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - أن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية على إجراء عمليات هجومية في اتجاهات مناطق كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا وشختارسك.

وخلال اليوم الماضي، تمكن الجنود الأوكرانيون من صد أكثر من 140 هجوما روسيا.

وأضاف البيان أن وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية، تمكنت من إصابة مركز قيادة روسي، ونظامي دفاع جوي ونظام صاروخي مضاد للطائرات في موقع إطلاقه ومستودع ذخيرة، إضافة إلى محطة رادار.

الجيش الروسي باخموت روسيا