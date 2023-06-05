القوات الجوية الأوكرانية تشن 15 غارة على مواقع تمركز القوات الروسية

الإثنين 05/يونيو/2023 - 12:55 م

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /الاثنين/، أن القوات الجوية شنت 15 غارة على تمركز القوات الروسية، مجموعات من أفراد الجيش الروسي خلال اليوم الماضي.

وأضافت الهيئة - وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - أن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية على إجراء عمليات هجومية في اتجاهات مناطق كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا وشختارسك.

وخلال اليوم الماضي، تمكن الجنود الأوكرانيون من صد أكثر من 140 هجوما روسيا.

وأضاف البيان أن وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية، تمكنت من إصابة مركز قيادة روسي، ونظامي دفاع جوي ونظام صاروخي مضاد للطائرات في موقع إطلاقه ومستودع ذخيرة، إضافة إلى محطة رادار.