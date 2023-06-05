التضامن: خلال أيام سيبدأ سفر أول أفواج الحجاج.. فيديو

قال أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن، إنه بعد أيام قليلة سيبدأ سفر أول أفواج الحجيج، مضيفا أن الوزارة بدأت في الإعداد الجيد بالتنسيق مع الشئون المعنية للحج داخل مصر والسعودية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية " تن "، أنه تم عمل ندوات تثقفية للحجاج بعد اختيارهم فضلا عن اختيار مشرفين متطوعين من خلال عدد من الاختبارات.

ولفت إلى أنه تم اختيار المشرفين المتطوعين من خلال اختبار على الحاسب الآلي لقياس المعلومات العامة عن الحج والقدرة على قيادة المجموعات، مشيرا إلى أنه تم عمل مقابلات شخصية، وأسئلة شفوية لمشرفي الحج واختيار 114 مشرفا فقط من المتقدمين.